В Китае произошло землетрясение

На юго-западе Китая, в провинции Сычуань, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Подземный толчок был зафиксирован в уезде Лухо Тибетской автономной префектуры провинции Сычуань сегодня днем. Эпицентр удара находился на глубине семи километров.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в провинции Сычуань в мае 2008 года. Тогда погибли почти 90 тысяч человек, 370 тысяч получили травмы, без крова остались 5 миллионов жителей.