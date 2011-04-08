Выходные в Украине - дождь с мокрым снегом, сильный ветер

9 апреля в Украине пройдут дожди, в северных и западных областях - с мокрым снегом, на юге - местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях, а днем и в южной части - 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем - 3-8°, на юге и Закарпатье - 7-12° тепла; в Карпатах на протяжении суток - от 4° тепла до 1° мороза.

По Киевской области облачно. Дождь с мокрым снегом (днем небольшой). Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем - 3-8°.

В Киеве облачно. Дождь с мокрым снегом, днем небольшой. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем - 4-6°.

Синоптики отмечают, что 9-10 апреля в Украине ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, 9 апреля в западных областях, а днем и в южной части, 10 апреля - местами в Карпатах, на юге и востоке страны 25-30 м/с.