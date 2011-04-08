Янукович обсудил с министром реформы в медицине

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с министром здравоохранения Ильей Емцем.

Как сообщили в пресс-службе Президента Украины, во время встречи были обсуждены основные направления реформирования медицинской отрасли Украины.

"В медицинской сфере нашего государства должны состояться реформы. Мне очень приятно говорить о том, что здравоохранение и медицина сегодня находятся под пристальным вниманием главы государства ", - отметил чиновник после встречи с Президентом.

Емец отметил, что Министерство здравоохранения считает необходимым привлекать к проведению реформирования отрасли самих медиков. "Медицинская реформа может быть эволюционная только в том случае, когда профессионалы-медики сами будут не просто участвовать, но и поддерживать те реформы, которые крайне нужны Украине", - подчеркнул он. По словам министра, речь в том числе идет и о привлечении профессиональных объединений медиков.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам кадровой политики в медицине. "Конечно, у нас сейчас есть такая проблема, что все хотят быть" узкими "специалистами ... Однако нам надо так проводить реформы, чтобы поощрить и молодых людей, и иногда "крепких пенсионеров" работать в первичном звене медицины ", - сказал Емец.

Также во время встречи была обсуждена тема государственно-частного партнерства как одного из путей развития системы здравоохранения в Украине.

"Если сейчас в медицине немедленно и срочно будут разрабатываться и законотворческие и нормативно-правовые документы, это будет только на пользу здоровья нации", - убежден Илья Емец.

