Автор «Стратегий гениев» откроет формулу достижения цели

8 апреля в 19.00 в информационном агентстве УНИАН автор серии книг «Стратегии гениев» Валентин БАДРАК предложит каждому украинцу почувствовать себя выдающейся личностью – на семинаре по гений-терапии.

Семинар пройдет в рамках проекта “Лаборатория «Сделай себя сам”.

Как утверждает автор нового направления развития личности, люди, которые добились успеха в разных плоскостях жизни, в действительности использовали похожую матрицу, которой способен воспользоваться каждый человек.

«Я не предлагаю стать гением каждому, я открываю формулу достижения цели, которая приемлема для каждого человека, независимо от его физической формы, уровня здоровья, наличия ресурсов и тому подобное» - говорит автор гений-терапии. По мнению В.Бадрака, для применения технологий победителей большинству людей недостает не так определенных знаний, как воли. Разработанные практики психофизического саморегулирования и специальной визуализации с образами выдающихся лиц дают возможность заметно улучшить не только характеристики воли и сформировать психологическую установку на успех, но и помочь отыскать новую оригинальную идею. Значительное внимание автор также уделит применению технологий действия на массовое сознание.

Семинар рассчитан на людей, которые стремятся к высшему уровню самореализации, достижению больших целей. Он откроет уникальные возможности студентам, преподавателям, психологам, тренерам, тем, кто этим интересуется.

«Если человек способен рассмотреть в таких всемирно известных лицах как Альберт Эйнштейн или Отто фон Бисмарк прежде всего человеческие черты, понять природу мотиваций Джорджа СОРОСА, Сергея Королева или Андрея Тарковского, он станет на несколько ступеней ближе к собственному успеху», - уверен В.Бадрак.

Семинар разработан на основе книг «Стратегии гениальных мужчин», «Стратегии гениальных женщин», «Стратегии выдающихся лиц (учебник для каждого)» и пройдет, как уже упоминалось, в рамках проекта «Лаборатория «Сделай себя сам».

Справка УНИАН. Лаборатория «Сделай себя сам» начала работать в УНИАН в выходные дни и по вечерам в будни с 1 марта этого года. Инициаторы проекта, направленного на саморазвитие личности - агентство УНИАН, Институт одарённого ребенка и Мастерская конструирования личности В.БАДРАКА. О том, какие возможности откроет проект перед заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье». В рамках проекта занятия Лаборатории уже провели В.Бадрак, доктор экономических наук, автор школы синергичного эффекта «2+2=5» Анатолий ДМИТРЕНКО, известный тренер Ицхак ПИНТОСЕВИЧ (лучший бизнес-тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской академии тренинга, обладатель 2-го места в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности 2009 года).

Более детальную информацию о семинаре В.Бадрака можно получить на сайте информационного агентства УНИАН, в разделе «Семинары».

Запись на семинар и вопрос оплаты - по телефону: 279-33-53; эл.пошта: http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=vika@unian.net

Детальную информацию об авторе и его концепции смотрите на сайте Валентина БАДРАКА.