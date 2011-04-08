Янукович увеличил помощь при рождении ребенка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно выплаты помощи при рождении ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон вступает в силу со дня его опубликования.

Также Президент поручил Кабинету министров привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Кроме того, правительство должно обеспечить принятие нормативно-правовых актов, вытекающих из этого закона, и обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон об увеличении помощи при рождении ребенка Верховная Рада приняла 17 марта.

Документом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка насчитывается исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка выплачивается в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка; кратной 60 размерам прожиточного минимума, – на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума, – на третью и каждого следующего ребенка.

Выплата помощи осуществляется одноразово в десятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 24 месяцев, на второго ребенка – 48 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка – 72 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

*** Учитывая, что с 1 января 2011 года размер прожиточного минимума для детей до 6 лет составляет 816 грн., то на сегодняшний день сумма государственной помощи при рождении ребенка будет составлять 24 тыс. 480 грн. на первого ребенка, 48 тыс. 960 грн. – на второго, 97 тыс. 920 грн. – на третьего и каждого следующего ребенка.