В Украине процветает алкогольная мода

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает ликвидировать алкогольную моду в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня во время совещания «Состояние и проблемы реализации норм закона, касающиеся ограничения потребления и продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий», которое проходило в парламенте

Как известно, в феврале прошлого года вступил в силу Закон №1824-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков». Данным законом было внесены в категорию алкогольных напитков слабоалкогольные напитки и пиво. Закон расширил ограничение относительно их продажи и потребления, в частности, запретил продажу пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в торговых автоматах; в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента и т. п. Кроме того, законом был введен запрещет на продажу слабоалкогольных напитков лицам до 18 лет. Также закон запретил потребление алкогольных напитков в общественных местах, в частности, детских и спортивных площадках, парках, скверах, учреждениях здравоохранения, учебных и образовательно-воспитательных заведениях, общественном транспорте, подземных переходах, заведениях культуры, лифтах, таксофонах и т. п.

Инициатор совещания Н.ТОМЕНКО назвал его проведение своевременным, поскольку вполне очевидно, что с наступлением весны и после завершения поста в геометрической прогрессии возрастет количество употребления алкогольных напитков.

По его словам, для того, чтобы подготовиться к новому алкогольному сезону, следует провести соответствующую просветительскую работу и знать действующие ограничительные нормы закона.

Н.ТОМЕНКО отметил, что на сегодняшнее совещание недаром приглашены народные депутаты, руководство Министерства внутренних дел, Государственной службы технического регулирования, Государственной службы молодежи и спорта, мэры городов и представители органов местного самоуправления, общественные организации, представители СМИ и др.

«Нам стоит информировать прежде всего продавцов и молодых людей о том, что в Украине действует законодательство, запрещающее продажу алкогольных напитков молодым людям до 18 лет, а также запрещает распитие алкогольных напитков в общественных местах», - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО обратил внимание присутствующих на совещании городских председателей и представителей органов местного самоуправления на норму закона, согласно которой на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курение табачных изделий.

Н.ТОМЕНКО выразил сожаление, что пока нет ощущения, что «государство понимает значимость нынешней алкогольной моды, которая ежедневно пропагандируется по телевидению, к сожалению, и известными людьми в разного рода программах».

Вице-спикер напомнил, что на сегодняшний день в Украине продолжительность жизни составляет 68 лет. Продолжительность жизни женщин – 74,3 года (отставание от стран ЕС в среднем на 5-9 лет), мужчин – 62,5 (отставание 9-12 лет), а коэффициент детской смертности в два с половиной разы выше, нежели в европейских странах.

Заместитель председателя парламента призвал всех вместе бороться за здоровье нации и здоровье молодых людей. Он еще раз подчеркнул, что следует не только выполнять нормы закона, но и «сделать все, чтобы ликвидировать алкогольную моду в Украине».