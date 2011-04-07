Не кормите свои микробы

Всемирный день здоровья отмечается сегодня во всех странах мира.

В этом году он посвящён проблеме не новой, но все более опасной. Речь идет об устойчивости к противомикробным препаратам, пугающей перспективе возвращения к "доантибиотиковой эре", когда многие болезни были смертельными.

"К несчастью, микроорганизмы стали резистентны к антибиотикам, это произошло от их бесконтрольного употребления", - считает эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова.

Постоянная борьба человека и микромира, по ее словам, приводит к тому, что "люди придумывают все новые и новые антибиотики, а микромир все более сопротивляется". "Мы можем оказаться в доантибиотиковой эре, когда ни на один микроорганизм не будет действовать ни один антибиотик, - бьет тревогу специалист. - Мы станем безоружны перед эпидемиями инфекционных заболеваний".

Холмогорова рассказала, что "например, в начале эры антибиотиков стрептококки лечили пенициллином, а сейчас они имеют такой фермент, как пеницилаза, которая разлагает пенициллин. И есть даже виды стрептококков, которые не могут жить без пенициллина". Это так называемые микробы-наркоманы.

По словам эксперта, устойчивость к антибиотикам вызвана следующими причинами: доступность, дешевизна, самолечение, применение антибиотиков без показаний, прерывание курса лечения антибиотиками после снятия симптомов. "На Западе, особенно в Америке, нельзя купить антибиотики - только по назначению врача, по показаниям, - напомнила Холмогорова. - У нас же любой антибиотик можно купить. Дело доходит до того, что люди антибиотиками лечат насморк". "Бесконтрольное потребление антибиотиков и их дешевизна привело к тому, что люди по каждому пустяку принимали антибиотики и кормили своих микробов, - констатирует специалист. - А микробы размножаются стремительно и мутируют очень быстро".

Эксперты ВОЗ намерены обратится сегодня к правительствам и другим заинтересованным сторонам с призывом принять политические меры, необходимые для предотвращения возникновения высокоустойчивых микроорганизмов и борьбы с ними.