В центре Киева нашли самодельные взрывчатки

В центре Киева милиция нашла и обезвредила похожие на взрывчатку предметы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня в 8.30 в дежурную часть столичной милиции по спецлинии 102 поступило сообщение, что на ул. Большой Васильковской, 102 лежит подозрительный предмет, похожий на взрывчатку.

На место сразу выехали следственно-оперативные группы и взрывотехническая служба Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра столичной милиции. Между двумя автомобилями – «Нисан» и «Субару», в переулке Лабораторном, 12-14 стражи порядка обнаружили два самодельных устройства, которые состояли из 5-литрового пластикового ведра, наполненного до половины кристаллической смесью, нескольких проводов и мобильного телефона.

Работниками милиции было немедленно перекрыто автомобильное движение на этом участке улицы и ограничено пешеходное.

Взрывотехники с помощью специального оборудования демонтировали находки, извлекли их составляющие и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр столичной милиции. По данным экспертизы, изъятые предметы являются самодельными устройствами с зажигательной смесью, которые в случае возгорания могли бы существенно повредить транспортные средства.

Материалы этого происшествия зарегистрированы в Голосеевском РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве. Проводится доследственная проверка.