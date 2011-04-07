Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за внедрение страховой медицины и института семейных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

Президент очертил задачи Министерству здравоохранения: прежде всего, базовые гарантированные медицинские услуги должны быть беспрекословно обеспечены финансово и технологически.

По его словам, в семьи должны вернуться семейные врачи, которые будут отвечать и заботиться о здоровье каждого ребенка, его родителей.

Должна, по мнению главы государства, заработать страховая медицина для тех, кто зарабатывает и пользуется страховыми услугами.

«На сегодняшний день распространение наркотических средств и уровень организации наркоторговли приобрел уровень национальной угрозы», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что борьба с наркотиками – это борьба за будущее как в человеческом измерении, так и в финансовом. «В прошлом году мы объявили войну наркомании и наркоторговли. В самые сжатые сроки ожидаю от СБУ и МВД соответствующих предложений и программ действий», - сказал Президент.