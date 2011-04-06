Медработников будут обеспечивать доступным жильём

Правительство сегодня внесло изменения в Государственную целевую социально-экономическую программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы, которыми расширило действие программы на медицинских работников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

«Среди задач программы, принятой в ноябре 2009 года, предусматривалось обеспечить доступным жильем отдельные категории граждан – молодые семьи и одиноких молодых граждан, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, судей, инвалидов, ученых и работников НАН, педагогических работников. Категорию медицинских работников программа не учитывала. Поэтому правительство внесло соответствующие изменения в программу», - пояснил В.ТИХОНОВ.

При этом Кабмин внес изменения в свое постановление «Некоторые вопросы совершенствования системы охраны здоровья», которым предусматривалось разработать программу обеспечения медицинских работников жильем, в том числе и служебным.

«Поскольку на медработников теперь распространяется программа доступного жилья, то разрабатывать еще какую-то отдельную программу нет необходимости», - уточнил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года в Украине введено в эксплуатацию почти 90 тыс. кв. м доступного жилья, 1084 семей получили квартиры.