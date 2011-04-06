Азаров призывает начать подготовку к оздоровлению детей летом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает необходимость начать подготовку к оздоровлению детей в летний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

Глава правительства отметил, что заданием Министерства финансов является обеспечение финансирования оздоровительной кампании 2011 года.

По словам премьер-министра, правительство взяло обязательство обеспечить летний отдых детей на уровне не меньше, чем 50% детей школьного возраста. “Обеспечение выполнения этого задания предусматривается также путем снижения стоимости путевок в детские заведения оздоровления и отдыха”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в этом году для отдыха детей в центрах “Артек” и “Молодая гвардия” в государственном бюджете предусмотрено более 160 млн. грн. За счет этих средств планируется обеспечить отдых около 32 тысяч детей льготных категорий, в частности, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из многодетных семей и других.

Н.АЗАРОВ отметил, что он еще до начала оздоровительной кампании требует от ответственных министерств согласовать систему контроля над ходом оздоровительной кампании. Также он сообщил, что будет продолжена работа по государственной аттестации детских заведений.