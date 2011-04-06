Популярный курорт Украины не могут обеспечить питьевой водой

Один из самых популярных курортов на побережье Азовского моря в Запорожской области – пгт Кирилловка - не может быть обеспечен питьевой водой в объеме, достаточном для отдыхающих.

Как сообщил на пресс-конференции после посещения Акимовского района Запорожской области, где расположена курортная зона пгт Кирилловка, председатель облгосдаминистрации Борис ПЕТРОВ, в курортный сезон потребление питьевой воды в курортной зоне составляет 12-15 тыс. куб. м/сутки, поставку которых водовод не в состоянии обеспечивать.

«В последнее время ситуация с водоснабжением пгт Кирилловка стала критической. Из-за стремительного роста застройки Кирилловской курортной зоны потребление питьевой воды значительно увеличилось. В курортный сезон потребность в питьевой воде составляет 12-15 тыс. куб. м/сутки. При этом мощности водовода с. Шелюги - пгт Кирилловка остаются на прежнем уровне и на протяжении курортного сезона наблюдается значительный дефицит питьевой воды - до 10 тыс. куб м/сутки», - сообщил Б.ПЕТРОВ.

По его данным, в связи с этим во время курортного сезона устанавливается график подачи воды. Однако, даже подача воды по графику не удовлетворяет нужд населения и отдыхающих. Увеличение же объемов подачи воды технически невозможно.

Решать проблему водообеспечения одного из самых популярных курортов Запорожского региона областная власть намерена путем привлечения инвесторов.

«Причины проблем в пгт Кирилловка по воодообеспечению на поверхности – это нежелание руководителей заниматься этим вопросом. То, что происходит сегодня, наверное, представляет интерес для каких-то частных лиц. Обязательно мы будем контролировать вопросы привлечения инвестиций в эту сферу курортного поселка. Сегодня есть инвестор, есть проекты. И мы будем использовать все рычаги, чтобы там нормализовать ситуацию», - сообщил Б.ПЕТРОВ.