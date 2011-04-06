Лето будет жарким

Начальник Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА прогнозирует в этом году в Украине урожай лучше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Можно рассчитывать на лучший урожай, чем был в прошлом году», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

По его словам, на сегодня ситуация с посевами и погодой в Украине целиком удовлетворительная. «Можно надеяться на хорошие перспективы урожая - и озимых, и яровых культур», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

Как отметил он, озимые перезимовали удовлетворительно, однако следует помнить о критических периодах, когда наливается зерно. По его мнению, урожай озимых будет минимум на уровне 2009 г.

«Пока что все идет хорошо, запасы продуктивной влаги в большинстве регионов удовлетворительны», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

Однако, отметил он, в северной части почва переувлажнена, а в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях влажность несколько снижена.

«По погодным условиям в апреле мы ожидаем пополнения почвенной влажности, это создаст условия для дальнейшего нормального развития озимых», - сказал Н.КУЛЬБИДА. По его данным, количество осадков во всех областях будет больше нормы на 20-40%. В мае осадки ожидаются в пределах нормы.

Как отметил Н.КУЛЬБИДА, в последние годы в Украине наблюдаются засухи, поэтому, чем быстрее укрепятся и укоренятся яровые культуры, чем раньше их посеют, тем больше у них будет шансов. Как напомнил он, в последние годы в Украине ежегодно отмечается рост температуры в летние месяцы, в июне он составляет менее одного градуса, в июле-августе - почти 2 градуса. «Это говорит о том, что каждое лето у нас будет жарким, существует угроза засушливых явлений. Это необходимо учитывать в технологиях и сроках посева», - считает он.

В свою очередь, президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс ЛИССИТСА отметил, что в этом году в Украине можно ожидать урожай на уровне 42-43 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине хозяйствами всех категорий в 2010 году получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых – 21,5 млн. тонн (55%).