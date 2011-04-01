В Украине одобрена Конвенция о правах инвалидов

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию Общегосударственной программы “Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов и развитию системы реабилитации инвалидов” на период до 2020 года.

Текст соответствующего распоряжения от 30 марта № 245-р обнародован на Правительственном портале.

Правительство поручило Министерству социальной политики вместе с другими заинтересованными центральными и местными органами исполнительной власти разработать и подать до 1 октября 2011 г. Кабинету министров Украины проект Закона Украины “Об Общегосударственной программе “Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов и развитию системы реабилитации инвалидов” на период до 2020 года”.

Согласно документу, целью программы является урегулирование вопроса обеспечения защиты прав инвалидов, улучшение условий их жизнедеятельности и совершенствование системы реабилитации инвалидов с учетом положений конвенции.

При определении оптимального варианта решения проблемы на основе сравнительного анализа возможных вариантов в распоряжении предлагаются три варианта решения проблемы.

Первый вариант предусматривает приведение национального законодательства в соответствие с требованиями Конвенции, что нуждается в длительном времени и значительных расходах из разных источников финансирования.

Второй вариант предусматривает разработку Общегосударственной программы “Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов и развитию системы реабилитации инвалидов” со сроком реализации до 2016 года. Указанный срок является недостаточным для внесения необходимых изменений в акты законодательства и их эффективной реализации. Кроме того, необходимым условием достижения цели Конвенции в части соблюдения прав инвалидов и недопущения их дискриминации является формирование соответствующего общественного мнения, в частности, относительно понимания социальной модели инвалидности.

Третий, оптимальный вариант, предусматривает разработку Общегосударственной программы “Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов и развитию системы реабилитации инвалидов” на период до 2020 года.

Проблему предусматривается решить путем определения приоритетов и принципов реализации государственной политики по улучшению положения инвалидов, защите их прав в соответствии с международными обязательствами государства; реформирование и приведение системы обеспечения и защиты прав инвалидов в соответствие с современными условиями и потребностями этой категории граждан; усовершенствование системы реабилитации инвалидов.

Распоряжением также предусматриваются другие меры.