Погода на выходные

В Киеве - дождь

Завтра в западных и северных областях Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях 0-5° мороза; днем 11-16° тепла, в Карпатах 3-8° тепла. В Киевской области в субботу ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

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