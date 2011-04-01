Депутаты ВР должны поддержать реформы в медицине - Бахтеева

ВР должна поддержать реформы в украинской медицине и проголосовать за соответсвующие законы.

Об этом заявила во время совместной выездной коллегии Министерства здравоохранения и рабочей группы по здравоохранению Комитета экономических реформ при Президенте Украины председатель Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Татьяна Бахтеева.

«Если до мая-июня Верховная Рада не проголосует за ряд нормативных актов, касающихся реформирования системы здравоохранения, то регионы, выбранные Президентом Украины В.Ф.Януковичем для проведения эксперимента по реформированию здравоохранения, не смогут полноценно профинансировать, запланированные в рамках реформ, мероприятия», - считает Т.Бахтеева.

Согласно опросу, проведенному Институтом Горшенина, 72% украинцев недовольны качеством медицинского обслуживания, а 92% считают, что медицинская отрасль нуждается в реформировании. Именно поэтому, подчеркнула Бахтеева, Президент Виктор Янукович признал реформирования системы здравоохранения приоритетной задачей. Только законодательные изменения могут положить конец финансированию отрасли по остаточному принципу, вследствие чего медики получают меньшую заработную плату, чем другие слои населения. Государство теряет квалифицированных работников, которые вынуждены искать лучшей жизни за пределами родины. Вместо того, чтобы обеспечить комфортную и своевременную транспортировку пациентов, нуждающихся в помощи, в мощные медучреждения с лучшим оборудованием и постоянно практикующими врачами, государство продолжает практически напрасно удерживать акушерские стационары, где нет рожениц, или хирургические стационары, в которых не проводят операции. При этом реформы, убеждена Бахтеева, не должны выгнать на улицу ни одного квалифицированного медика: «Думаю, при таком дефиците кадров и уровня заболеваемости в государстве больше, чем 1,2 миллионам работников медицинской отрасли найдется работа».

Народный депутат еще раз подчеркнула, что сэкономленные средства следовало бы направить на реформы, а именно - на подготовку отрасли к переходу на страховую медицину. Первые шаги в этом направлении, напомнила Татьяна Бахтеева, уже сделаны в пилотных областях.

Данные Государственного комитета статистики свидетельствуют, что за последние 20 лет количество детей в возрастной группе до 14 лет уменьшилось почти вдвое - с 11 до 6 миллионов маленьких украинцев. Не исключение в этой печальной статистике и «пилотные» Винницкая, Донецкая и Днепропетровская области, которые в силу своей промышленной инфраструктуры в первую очередь требуют надлежащего медицинского обслуживания.

Поэтому, несмотря на отсутствие в настоящее время в Украине нормативно-правовой базы, например, в 24 районах Винницкой области уже созданы центры первичной помощи. В Донецкой успели провести комплексный аудит материально-технического обеспечения, что даст возможность наработать схему будущей системы лечебных учреждений области. Кроме того, удалось завершить переход амбулаторий на районный уровень финансирования и передать имущество в районную или городскую коммунальную собственность. Впрочем, без ускорения наработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады, прежде всего, проекта закона о проведении эксперимента в упомянутых регионах, привести в порядок начатую реформу будет крайне сложно.

Татьяна Бахтеева предложила поручить областным государственным администрациям «пилотных» областей просчитать объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации реформы, чтобы заложить эти средства в проект Госбюджета на 2012 год, поскольку до завершения работы восьмой сессии парламента осталось всего семь пленарных недель. «Я благодарна Виктору Федоровичу Януковичу за понимание необходимости реформ и поддержку наших действий. Со своей стороны могу заверить, что Комитет готов в кратчайшие сроки доработать необходимые законопроекты и инициировать их скорейшее рассмотрение в Верховной Раде», - заявила Татьяна Бахтеева.