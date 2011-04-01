Доказана связь между ростом рака в Украине с аварией на ЧАЭС

Специалисты констатируют, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС в Украине увеличилась заболеваемость раком щитовидной железы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции директор Института эндокринологии и обмена веществ им. Комисаренко Николай ТРОНЬКО.

«Сегодня мы можем абсолютно четко сказать, что рак щитовидной железы, который увеличился в Украине, Беларуси и России - это следствие аварии на ЧАЭС», - заявил он.

По словам Н.ТРОНЬКО, щитовидная железа - наиболее чувствительный орган к действию радиационного фактора. Он также сообщил, что заболеваемость раком щитовидной железы в наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы регионах Украины выше, чем в других регионах Украины.

Заместитель генерального директора научного центра радиационной медицины Дмитрий БАЗЫКА в свою очередь отметил, что также растет заболеваемость раком молочной железы у женщин-участниц ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. «Таких женщин около 6,5 тыс. Это является очень тревожным симптомом, хотя и во всей Украине повышается частота рака молочной железы опережающими темпами по отношению к Европе, но у облученных эта частота еще больше», - сказал он.

Д.БАЗЫКА также отметил, что в последние годы также наблюдается рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у пострадавших в результате аварии.