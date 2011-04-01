Когда украинские чиновники будут лечиться дома?

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ считает, что для того, чтобы украинские чиновники не выезжали на лечение за границу, нужно поднимать уровень медицины в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему украинские чиновники в основном предпочитают лечиться за границей, И.ЕМЕЦ сказал: «Нужно всегда понимать, что чиновник – он сегодня чиновник, а завтра – он не чиновник, правда?».

Сидевшая рядом с ним на пресс-конференции первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА добавила: «Чиновник – тоже человек».

Но И.ЕМЕЦ сообщил, что в Украине сегодня существуют и такие медицинские центры, в которые, наоборот, стремятся приехать на лечение даже иностранцы.

«Чиновник – он тоже пациент… И, конечно же, я вам скажу, что в некоторые центры иностранцы едут к нам лечиться, и это – факты», – заявил министр.

Он также высказал убеждение, что только с повышением уровня отечественной медицины можно изменить желание украинских чиновников лечиться за границей. «Тут нужно поднимать медицину до такого уровня, чтобы наши чиновники даже и не думали выезжать никуда… Еще бы и чиновники других стран (приезжали к нам – УНИАН)… Вот это, так сказать, – в идеале», - заключил И.ЕМЕЦ.