В Украине будет электронный контроль выдачи больничных

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ будет настаивать на введении электронной системы контроля выдачи больничных листов, чтобы предотвратить выдачу людям фальшивых документов о временной нетрудоспособности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

По словам министра, он был очень удивлен, когда узнал о масштабах фальсификаций при выдаче больничных листов здоровым людям. «Я вам скажу вот что: мне когда сказали, какая сумма выделяется, если уже говорить о некоторых моментах коррупции, сколько больничных выписывается, а люди не болеют… Я когда услышал эту сумму по стране… Ее бы хватило мне на один первичный медицинский центр», - подчеркнул И.ЕМЕЦ.

Он отметил, что в результате жесткого контроля в вопросах выдачи и оплаты больничных страна получит определенный экономический эффект. «А еще я вам скажу, какой экономический эффект будет от того, сколько, будем так говорить, этот работающий человек не только то, что в тени, возможно, а сколько он не додал стране, а страна ему еще и платит за это… Поэтому это другая сторона медали на ваш вопрос, когда вы спрашиваете, когда же будут больничные оплачивать», - заявил министр.

Присутствовавшая на пресс-конференции первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА добавила, что нужно также бороться с тем, чтобы в фальшивых больничных не были заинтересованы сами врачи.

«Здесь есть экономическая составляющая. Потому что фальшивый больничный – это заинтересованность не только пациентов, но и врача. Одним тотальным контролем эту проблему, наверное, не решить», - сказала И.АКИМОВА.

«А вот когда врачу интересно, потому что это отражается на его премиальных, на его заработной плате, чтобы его пациент был здоров, то он на этапе профилактики будет делать все, чтобы к нему обращались меньше, а он, соответственно, реже посылал на вторичный уровень. Вот тогда проблема больничных для него выглядит совершенно по-другому», - отметила И.АКИМОВА.