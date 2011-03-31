Онкобольной девушке срочно нужна помощь!

Журналистке телеканала Сити Ирине Заславец нужна помощь. Ей всего 22 года, и год назад ей поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Сейчас Ирина находится на лечении в Германии. Чтобы спасти ее жизнь, нужно 100 тысяч евро.

Коллеги Ирины просят всех неравнодушных помочь: «Девушка борется и не теряет надежду на жизнь! Она хороший человек, очень милая и веселая. Она нужна нам и вам как прекрасный специалист! "

Для получения финансовой помощи открыт счет:

(В гривне)

Получатель АБ «Полтава-Банк»

г. Лохвица Полтавской области

код ЕГРПОУ - 09807595

МФО 331489

р / с 262531

Назначение платежа: благотворительная помощь на карточный счет № 26256121025001

для Заславец Оксаны Григорьевны

(В евро)

Получатель АБ «Полтава-Банк»

г. Лохвица Полтавской области

код ЕГРПОУ - 09807595

МФО 331489

р / с 262531

Назначение платежа: благотворительная помощь на карточный счет № 26250121025201

для Заславец Оксаны Григорьевны

Для пересчета web-money

Z665950782985 - dollars

U559246427396 - grn

E221867865527 - euro

За дополнительной информацией можно обращаться к отцу Ирины - Анатолия Петровича (097-52-11-585)