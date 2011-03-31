Онкобольной девушке срочно нужна помощь!
Журналистке телеканала "Сити"
Журналистке телеканала Сити Ирине Заславец нужна помощь. Ей всего 22 года, и год назад ей поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Сейчас Ирина находится на лечении в Германии. Чтобы спасти ее жизнь, нужно 100 тысяч евро.
Коллеги Ирины просят всех неравнодушных помочь: «Девушка борется и не теряет надежду на жизнь! Она хороший человек, очень милая и веселая. Она нужна нам и вам как прекрасный специалист! "
Для получения финансовой помощи открыт счет:
(В гривне)
Получатель АБ «Полтава-Банк»
г. Лохвица Полтавской области
код ЕГРПОУ - 09807595
МФО 331489
р / с 262531
Назначение платежа: благотворительная помощь на карточный счет № 26256121025001
для Заславец Оксаны Григорьевны
(В евро)
Получатель АБ «Полтава-Банк»
г. Лохвица Полтавской области
код ЕГРПОУ - 09807595
МФО 331489
р / с 262531
Назначение платежа: благотворительная помощь на карточный счет № 26250121025201
для Заславец Оксаны Григорьевны
Для пересчета web-money
Z665950782985 - dollars
U559246427396 - grn
E221867865527 - euro
За дополнительной информацией можно обращаться к отцу Ирины - Анатолия Петровича (097-52-11-585)