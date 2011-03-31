25-летняя студентка победила рак с помощью медитации

Страшный диагноз, как гром среди ясного неба, прозвучал для Наташи в июле прошлого года. Внезапно у девушки поднялась высокая температура, появилась сильная слабость. Сначала ее положили в больницу с подозрением на отравление, но, тщательно обследовав, неожиданно объявили смертельный приговор – рак крови и костного мозга.

– Когда я узнала, что у меня рак, то была просто в шоке – все, жизнь закончена... И это в 25 лет! – вспоминает Наталья Попова. – Пройдя через настоящий ад химиотерапии, я решила бороться с болезнью с помощью своего дяди-инженера, который уже 15 лет занимается биоэнергетикой и медитативной практикой.

Дядя Наташи, давно увлекающийся духовными практиками, начал лечить ее на энергетическом уровне, научил правильно медитировать и посоветовал полностью изменить мировоззрение.

Сейчас она во всем следует совету своего дяди-целителя: если жить для людей и творить добро, болезнь не вернется. Девушка обрела веру. Теперь, обходя стороной клубы и бары, в которых она была завсегдатаем, Наташа все чаще захаживает в храм. Она стала волонтером и по мере своих небольших пока сил помогает онкобольным детям в фонде «Искорка». А еще Наташа встретила любимого, с которым они строят планы и собираются родить ребенка.

newsland.ru