Для полного снятия с эксплуатации ЧАЭС необходимо 100 лет

Для полного снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС необходимо около 100 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Дмитрий БОБРО.

«Весь период снятия с эксплуатации ЧАЭС рассчитан на сто лет», - сказал он.

Специалист отметил, что это связано со значительным радиоактивным загрязнением оборудования и территории.

По словам Д.БОБРО, то же касается и объекта «Укрытие» над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Он объяснил, что причиной такого значительного срока является то, что это опасные с точки зрения радиационной безопасности объекты. По его словам, необходимо много времени для уменьшения радиоактивации конструкций реактора и других частей этого объекта.

Д.БОБРО сказал, что сегодня чрезвычайно сложно оценить общую стоимость снятия с эксплуатации ЧАЭС на протяжении указанного срока. Вместе с тем он добавил, что на ближайшие пять лет на эти цели необходимо выделять около 1 млрд. грн. ежегодно.