В “Лучшем доме” Черновецкого откроют психоневрологический пансионат

В Киеве в здании муниципального социального учреждения, где, в том числе, размещен пансионат “Лучший дом”, будет действовать психоневрологический пансионат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО.

“Жители этого коммунального предприятия “Лучший дом” все переселяются в связи с тем, что это помещение в Пуще-Водице нашего пансионата, отмечу, не КП “Лучший дом”, перепрофилируется в другой пансионат - психоневрологического профиля. Нам нужны эти места. И проблема родилась не сейчас, на сегодняшний день она просто накопилась. Нужно увеличить число мест в пансионатах для проживания именно по этому профилю – психоневрологическому”, - объяснил Л.НОВОХАТЬКО.

По его словам, людей из КП “Лучший дом” предупредили о переселении и на сегодняшний день даже уже показали новые комнаты в другом пансионате, где они смогут проживать в дальнейшем.

Л.НОВОХАТЬКО отметил, что все жители этого коммунального предприятия довольны новыми условиями проживания и с пониманием отнеслись к предложению городской власти.

“Таким образом, людей из этого пансионата в Пуще-Водице расселяем в два других – на ул. Жукова, 2, и на ул. Бударина. В том числе и людей из КП “Лучший дом”. Мы не выселяем сугубо этих жителей КП. И большинство там не в КП “Лучший дом” жило”, - заявил Л.НОВОХАТЬКО.

По его словам, жители КП “Лучший дом” из двух предложенных вариантов выбрали пансионат на ул. Бударина. “Потому что там лучше. И они будут иметь условия проживания ничем не хуже, чем они имели до этого”, - заверил заместитель председателя КГГА.

“Они все будут жить по одному в комнатах со всеми удобствами. Питание на территории. И на сегодняшний день в нас жалоб, кроме одного человека, нет”, - добавил он.

Относительно оплаты за содержание уже в другом пансионате Л.НОВОХАТЬКО сказал, что если жители КП “Лучший дом” ранее платили приблизительно 3,5 тыс. грн., то после его ликвидации стоимость содержания была уменьшена на 1 тыс. грн., и эта сумма сохранится в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года 71 депутат Киевсовета поддержал решение о создании коммунального предприятия “Лучший дом”. Решение принималось при участии Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Согласно его объяснению, пожилые люди будут переселяться по желанию в такие пансионаты, при этом их квартиры будут оставаться в собственности пенсионера. Вместе с тем городская власть будет иметь право сдавать эту квартиру в аренду. Так, если аренда будет стоить 500 дол. в месяц, то, по словам мэра, «за 100 дол. бабушка (в пансионате) будет есть икру, ананасы и будет получать медицинское обслуживание».

По данным мэра, за первый год город от деятельности такого предприятия должен был бы получить более 1 млрд. грн.

28 декабря 2010 г. Киевсовет ликвидировал КП «Лучший дом», и за это решение проголосовал 101 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

На заседании сессии докладчик по этому вопросу Л.НОВОХАТЬКО отметил, что решение подготовлено ввиду того, что предприятие фактически не приносит прибыли, а его функции могут выполнять другие учреждения.

На время принятия решения Киевсовета о ликвидации в «Лучшем доме» находились 13 человек. По официальным данным, за период функционирования предприятие получило прибыль почти 540 тыс. грн., из них на содержание подопечных было перечислено около 315 тыс. грн. Другая часть прибыли пошла на оплату заработной платы трех работников и на приобретение основных средств.

В целом за все время существования (1 год и шесть месяцев) трое работников, включая бухгалтера, поселили в КП «Лучший дом» 14 человек и перечислили в бюджет Киева средства в сумме 4748 грн.