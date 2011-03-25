В Киеве пройдет Международный экологический форум
19-21 апреля в Києве, в Международном выставочном центре, пройдет Международный экологический форум «Окружающая среда для Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.
Он отметил, что этот форум станет «главным экологическим событием года».
В ходе мероприятия будут обсуждаться главные проблемы охраны окружающей среды и пути их решения, а также представлены наилучшие разработки и достижения в экологической сфере.
«Уже сегодня можно говорить, что сравнительно с прошлым годом, масштабы форума вырастут более чем в два раза. Это касается и выставочных площадей, и количества конференций. А это говорит о том, что мы на правильном пути. Тема улучшения состояния окружающей среды в обществе сейчас очень актуальна», - отметил министр.
Он подчеркнул, что актуальность экологических проблем увеличились после трагедии в Японии.
«События в Японии доказали, насколько хрупким является экологический баланс в любом месте планеты. В этих условиях Президент и правительство ставят перед нами задание - приложить максимальные усилия, чтобы в Украине люди были спокойны за завтрашний день», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.
Он уверен, что Международный экологический форум станет центральной площадкой для консолидации усилий Украины и ее иностранных партнеров для улучшения состояния окружающей среды.