В Киеве пройдет Международный экологический форум

19-21 апреля в Києве, в Международном выставочном центре, пройдет Международный экологический форум «Окружающая среда для Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Он отметил, что этот форум станет «главным экологическим событием года».

В ходе мероприятия будут обсуждаться главные проблемы охраны окружающей среды и пути их решения, а также представлены наилучшие разработки и достижения в экологической сфере.

«Уже сегодня можно говорить, что сравнительно с прошлым годом, масштабы форума вырастут более чем в два раза. Это касается и выставочных площадей, и количества конференций. А это говорит о том, что мы на правильном пути. Тема улучшения состояния окружающей среды в обществе сейчас очень актуальна», - отметил министр.

Он подчеркнул, что актуальность экологических проблем увеличились после трагедии в Японии.

«События в Японии доказали, насколько хрупким является экологический баланс в любом месте планеты. В этих условиях Президент и правительство ставят перед нами задание - приложить максимальные усилия, чтобы в Украине люди были спокойны за завтрашний день», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Он уверен, что Международный экологический форум станет центральной площадкой для консолидации усилий Украины и ее иностранных партнеров для улучшения состояния окружающей среды.