Впервые получены сперматозоиды "в пробирке"

Группа японских ученых под руководством Такехико Огава из Университета Йокогамы провела эксперимент, который может подарить надежду сотням мужчин и женщин, пытающихся завести ребенка. Специалистам первым удалось вырастить в пробирке клетки семенников грызунов. Примечательно: даже длительная заморозка не нарушала их способности вырабатывать сперму, из которой появлялось здоровое потомство, сообщает РИА "Новости".

На страницах журнала Nature специалисты поделились информацией о научной работе. Итак, исследователи вырастили фрагмент семенника в искусственной среде, воссоздающей условия, при которых протекает процесс созревания сперматозоидов, что позволило получать в течение 2 месяцев зрелые половые клетки. При этом изначально использовались ткани яичка новорожденного мышонка. То есть в них содержались только клетки-предшественники сперматозоидов.

Из полученных сперматозоидов позднее успешно родились здоровые грызуны обоих полов, способные к размножению. Это доказало эффективность методики, и теперь ученые надеются в скором времени внедрить технологию в практическую медицину, например, при лечении бесплодия вследствие противораковой терапии. Правда, пока остается вопрос генетической целостности у потомства, рожденного подобным образом.

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