Минздрав сократит сроки пребывания туберкулезников в больницах

Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время принять меры по сокращению сроков пребывания больных туберкулезом в больницах, потому что такой подход не способствует эффективному лечению этого заболевания.

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний Александр ФЕДЬКО во время пресс-конференции, посвященной Всеукраинскому дню борьбы с заболеваемостью туберкулезом, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По его словам, наступило время изменить подходы к финансированию и философии оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Как сказал А.ФЕДЬКО, для украинского общества проблема туберкулеза является чрезвычайно острой: каждый год болезнь поражает почти 32 тыс. человек, умирают от этой болезни около 10 тыс. человек. Ежедневно регистрируется около 90 новых случаев заболевания туберкулезом – в основном среди людей работоспособного возраста.

По его словам, на перелом хода эпидемии туберкулеза ощутимо повлияла Общегосударственная программа противодействия заболеванию туберкулезом в 2007-2011 годах, существенное увеличение ее финансирования и налаживание тесного сотрудничества государственных структур с общественными объединениями в сфере противодействия туберкулезу.

Как утверждает А.ФЕДЬКО, в результате реализации Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2007-20011 годы на протяжении 4 лет в Украине достигли существенных позитивных сдвигов относительно эпидемиологической ситуации по туберкулезу. С 2006 года отмечается медленное сокращение показателей заболеваемости и смертности. В 2010 году заболеваемость туберкулезом составляла 68,4 случая на 100 тыс. населения (31295 человек), что на 6,4% меньше, чем в 2009 году и на 21 % меньше по сравнению с 2005 годом, когда отмечался максимальный уровень этого показателя. Уровень смертности снизился за 4-летний период на 29% - с 25,3 до 16,8 случая на 100 тыс. населения в 2010 году (7048 человек). Снизился уровень заболеваемости подростков и детей в 2010 году и составлял, соответственно, 29,9 и 7,8 случая на 100 тыс. соответствующего населения.

Однако, сказал А.ФЕДЬКО, несмотря на определенную позитивную динамику в показателях заболеваемости туберкулезом в Украине и смертности от этой болезни, их уровень остается эпидемическим. Поэтому Министерство здравоохранения планирует изменить тактику преодоления эпидемии этой социально опасной болезни. «Медицинскую помощь больным туберкулезом нужно оказывать с ориентацией на пациента, а не на медицинское заведение. Тем более, что туберкулез - это инфекционная болезнь, которая при адекватном лечении полностью излечима. Но адекватная диагностика и лечение возможны лишь при условии ответственности за конечный результат всех звеньев этого процесса, и, в первую очередь, самого больного", - отметил А.ФЕДЬКО.