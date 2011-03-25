Мать колет ботокс восьмилетней дочери (фото)

Англичанка одержима мыслью сделать из своей дочери настоящую звезду, поэтому сама делает девочке "инъекции молодости".

В среду британский таблоид The Sun опубликовал ужасающие снимки жительницы Сан-Франциско Керри Кэмпбелл, на которых она, стоя в медицинских перчатках и со шприцем в руках, готовится сделать очередную инъекцию ботокса собственной восьмилетней дочери.

Первую такую процедуру Керри провела для своей дочери в мае прошлого года, и после этого раз в три месяца она делает девочке инъекции в губы, лоб и области вокруг глаз.

По заявлениям матери, в ее действиях нет совершенно ничего предосудительного: за все, что делает она для своего ребенка сейчас, по ее собственным словам, женщина получит от дочери огромное спасибо в будущем.

- Все, что я делаю для Бритни, я делаю только для того, чтобы она стала звездой! Я знаю, когда-нибудь она станет актрисой, певицей или моделью! - заявила Керри.

Мать буквально одержима идеей сделать свою дочь знаменитой.

Помимо регулярных инъекций, к которым девочка давно привыкла, мать водит ее на процедуры депиляции воском.

Необходимости в проведении депиляции как таковой на данный момент нет: у восьмилетнего ребенка, не достигшего пубертатного возраста, и без того волосы на теле практически отсутствуют.

Однако мать использует такого рода предупредительные методы, чтобы потом "не было поздно".

Таким образом Керри хочет сделать волосяные луковицы на теле девочки неактивными, что, по ее мнению, избавит Бритни от проблемы депиляции навсегда.

- Я чувствую себя супермоделью! И к тому же, когда я занимаюсь балетом или плаваю в бассейне, мне не надо беспокоиться по поводу своих волосатых ног, - отчеканила будущая "суперстар".

По профессии Керри Кэмпбелл - косметолог, вещество для инъекций она заказывает по Интернету сама и, по собственному заявлению, сначала пробует его качество на себе.

- Я понимаю, многие, прочитав это, решат, что я безответственна. Но я всегда проверяю материал на себе, прежде чем колоть его дочери, - сказала 34-летняя Кэмпбелл.

Керри гордится тем, что ее дочка, пожалуй, самая молодая в мире представительница прекрасной половины человечества, которой делают ботокс.

- Я считаю, что каждый родитель должен думать о будущем своего ребенка, и я за то, чтобы больше матерей начинали делать инъекции ботокса своим дочерям как можно раньше! - в порыве заявила Кэмпбелл.

- Поначалу мне было ужасно больно, когда мама делала мне эти уколы, но теперь я привыкла и уже не так сильно плачу, - со свойственной ребенку детской непосредственностью сказала Бритни.

Керри уверяет, что дозы, которые она колет дочери, абсолютно безвредны для детского организма и никак не скажутся на здоровье, общем самочувствии и состоянии кожи девочки.

Однако нельзя забывать, что ботокс - это все же токсин, пусть и вводимый в малых дозах, и часто "инъекции молодости" не рекомендуют начинать делать до достижения 40-летнего возраста.

Некоторые специалисты настаивают на том, что вне зависимости от возраста женщина может начинать проводить подобные омолаживающие процедуры с момента появления первых мимических морщин.

Однако до сих пор ни один специалист не выдвинул идеи о том, что можно запасаться ботоксом "впрок" смолоду и впоследствии не иметь никаких проблем с возрастными изменениями кожи.

Кроме того, как и практически любая другая пластическая процедура, ботокс имеет ряд противопоказаний и нежелательных последствий - от банальных аллергических реакций до обвисания век и нарушения двигательных функций мышц лица.

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