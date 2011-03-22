Красный Крест начал сбор средств для Японии

Львовская областная организация Общества Красного Креста Украины сегодня распространила обращение с просьбой оказания помощи пострадавшим в Японии, которую постигло стихийное бедствие.

В тексте обращения, переданном УНИАН, отмечается: «Осознавая колоссальные масштабы человеческой трагедии, произошедшей в Японии, Красный Крест Украины начал сбор средств для оказания помощи пострадавшим».

«По оценкам правительства Японии, общее количество жертв может превысить двадцать тысяч. Тысячи пропали без вести, остались без крыши над головой. В это время разворачивается самая масштабная в истории человечества международная спасательная операция. Руководствуясь принципами гуманности, Красный Крест Украины обращается к коллективам предприятий, учреждений, организаций, благотворительных фондов, предпринимателям и банкирам, представителям бизнесовых структур, общественных институтов, ко всем соотечественникам с просьбой перечислить средства для оказания помощи пострадавшим», - говорится в обращении.

В обращении также даны реквизиты, по которым можно перечислить средства:

ЗКПО 02940262 р/с 26007000001247

ПАО «Укрсоцбанк» г. Львов МФО 300023

с пометкой “Жертвам стихийного бедствия в Японии“

Адрес Львовской областной организации Общества Красного Креста: г. Львов, ул. Широкая, 81. Тел./ факс 297-08-60.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 баллов произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. По последним данным, количество погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия приближается к 22 тысячам человек.

В последние дни на востоке Японии происходят серии афтершоков - почти ежедневно здесь фиксируется не менее 20 землетрясений магнитудой более 5,0. На японских АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1" произошли три взрыва - на первом, втором и третьем реакторах, а также пожар на четвертом энергоблоке. На АЭС были зафиксированы несколько утечек радиации, что вынудило власть эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позже стала появляться информация о выявлении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, питьевой воде и продуктах питания.