Может ли ветеринарная служба гарантировать безопасность?
Отчет инспекторов ЕС
Европейский Союз считает украинскую ветеринарную службу способной гарантировать безопасность продукции или сырья.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК со ссылкой на выводы, содержащиеся в отчете инспекторов ЕС по результатам проведенной в 2010 году инспекции системы контроля за безопасностью при производстве продукции птицеводства.
«Заключение получили два дня назад. То, что написано черным по белому, что ветеринарные службы (Украины) сегодня в состоянии обеспечить все необходимые условия для гарантирования безопасности продукции или сырья – мяса птицы», - сказал И.БИСЮК.
Он отметил, что доволен результатами инспекции, добавив при этом, что есть небольшие замечания к предприятиям. «Эти замечания необходимо будет устранить для того, чтобы получить возможность экспорта продукции птицеводства в ЕС», - сказал глава ведомства.
Как сообщал УНИАН, с 6 по 10 декабря 2010 г. инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO) инспектировали состояние действующей системы контроля здоровья животных в Украине при производстве мяса птицы, яиц и продукции из них для возможного экспорта в страны Европейского Союза.