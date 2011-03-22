Может ли ветеринарная служба гарантировать безопасность?

Европейский Союз считает украинскую ветеринарную службу способной гарантировать безопасность продукции или сырья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК со ссылкой на выводы, содержащиеся в отчете инспекторов ЕС по результатам проведенной в 2010 году инспекции системы контроля за безопасностью при производстве продукции птицеводства.

«Заключение получили два дня назад. То, что написано черным по белому, что ветеринарные службы (Украины) сегодня в состоянии обеспечить все необходимые условия для гарантирования безопасности продукции или сырья – мяса птицы», - сказал И.БИСЮК.

Он отметил, что доволен результатами инспекции, добавив при этом, что есть небольшие замечания к предприятиям. «Эти замечания необходимо будет устранить для того, чтобы получить возможность экспорта продукции птицеводства в ЕС», - сказал глава ведомства.

Как сообщал УНИАН, с 6 по 10 декабря 2010 г. инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO) инспектировали состояние действующей системы контроля здоровья животных в Украине при производстве мяса птицы, яиц и продукции из них для возможного экспорта в страны Европейского Союза.