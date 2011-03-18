Украина отпразднует 130-летие со дня рождения А.А.Богомольца

Верховная Рада Украины приняла постановление «О праздновании 130-летии со дня рождения выдающегося украинского ученого-медика Александра Богомольца».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 297 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 24 мая исполняется 130 лет со дня рождения А.Богомольца. В связи с этим парламент рекомендует правительству создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 130-летия со дня рождения ученого.

Также постановлением предусмотрено, что Национальный банк Украины должен выпустить юбилейную монету в связи с этой памятной датой.