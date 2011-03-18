Детский центр кардиохирургии получил современное медоборудование

Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии получил новейшее медицинское оборудование - два комплекта сверхсовременных осветителей для проведения кардиохирургических вмешательств.

Как передает корреспондент УНИАН, благодаря новому оборудованию отныне в трех операционных центра можно оперировать одновременно трех новорожденных.

По словам заместителя директора Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Елены Терещенко в структуре смертности детей второе место занимают случаи дети, которые рождаются с врожденными пороками, в частности сердца.

«Центр является медицинским центром европейского уровня, тут спасают очень много детских жизней. За 2010 год как и за предыдущие годы, большую часть украинских детей, которые рождались с врожденными аномалиями сердца, спасали в этом центре », - отметила А. Терещенко.

В свою очередь исполняющий обязанности Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Владимир Жовнир отметил, что за последний год в центре выполнено 1233 сложные операции, подчеркнув, что это один из самых высоких показателей в мире вообще.

«В Европе в среднем оперируют около 600 детей в год, в Украине этот показатель превышен вдвое. Уровень смертности после операций низкий по сравнению со странами ЕС и США. Благодаря техническому обеспечению и трем новым осветителям для оперирования качество медицинской помощи новорожденным значительно улучшится », - отметил В. Жовнир.