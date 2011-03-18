Япония - это 5% от Чернобыля?

Последствия катастрофы на японской атомной электростанции “Фукусима-1” по своим масштабам в 20 раз меньше, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Чернобыль – это взрыв реактора. В Японии этого нет. У нас была нарушена и конструкция, и оболочка, потому что произошел взрыв. В Японии не нарушена конструкция, не нарушена оболочка. Это совсем другой уровень», - сказал В.БАЛОГА.

«Если говорить о том, сколько вредных веществ было выброшено в Чернобыле, то это приблизительно 300 млн. кюри (единица измерения радиоактивности – УНИАН). Япония – это уровень 5% Чернобыля на сегодняшний день… Это приблизительно 15-20 млн. кюри. Сегодня опасность (радиационная – УНИАН) существует в радиусе 30 километров», - заметил министр.

Говоря о потенциальной радиоактивной опасности в Украине, В.БАЛОГА отметил, что отечественные АЭС имеют среднемировой уровень безопасности.

«Все украинские станции имеют среднемировой уровень безопасности. И нечего переживать. Можете быть в этом уверены» - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой 9,0 баллов, которое вызвало цунами высотой более десяти метров. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой более 6,0 баллов. После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на двух АЭС "Фукусима-1" и “Фукусима-2”, которые находятся в наиболее пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги.

Международное агентство по атомной энергии считает аварию на японской АЭС "Фукусима-1" самой серьезной со времен Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Группа представителей МАГАТЭ будет вести наблюдение за уровнем радиации в районе аварийной японской АЭС.

