На "Донбасс-Арене" запретят курить

ФК «Шахтер» продолжает масштабную социальную кампанию, ориентированную на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и всех любителей футбола. Со следующего футбольного сезона-2011/2012 на стадионе «Донбасс Арена» будет введен запрет на курение. Эта новость стала одной из главных тем, обсуждавшихся 17 марта на пресс-конференции, которая состоялась в конференц-зале домашней арены «горняков».

– Мы неоднократно заявляли о начале антиникотиновой программы, призванной сохранить здоровье болельщиков и создать благоприятную атмосферу для просмотра матчей ФК «Шахтер», поэтому введение данного запрета не должно быть неожиданностью для болельщиков, – отметил генеральный директор стадиона Александр Атаманенко. – В течение нескольких домашних матчей «Шахтера» мы проводили опрос болельщиков, который показал, что всего 35% из них курят. Более того, 78% курящих болельщиков целиком поддерживают нашу инициативу, направленную на пропаганду здорового образа жизни, и готовы отказаться от курения на время матча!

По словам Александра Атаманенко, запрет на курение будет распространяться абсолютно на все зоны стадиона и действовать в дни футбольных матчей, потому как основным посылом антиникотиновой кампании является утверждение: «Футбол и курение – несовместимы!».

Чтобы разъяснить посетителям причины введения запрета и побудить их присоединиться к антиникотиновому движению, для участия в акции пригласили волонтеров проекта «Донецк без табачного дыма», которые во время домашних игр «Шахтера» в чемпионате и Кубке Украины будут проводить информационную кампанию среди курящих поклонников футбола.

СПРАВКА: ФК «Шахтер» занимает активную социальную позицию и уже неоднократно заявлял, что «Футбол и курение – несовместимы!». 13 ноября 2010 года на встрече «Шахтер» – «Металлург» (Запорожье) был впервые продемонстрирован анимационный ролик о вреде пассивного курения. Впоследствии он был размещен на официальном сайте ФК «Шахтер», где доступен для просмотра всем желающим при помощи сервиса YouTube. Создание такого видео стало одним из первых шагов на пути борьбы с курением на футбольных матчах.

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк)

Образован в 1936 году. Первое название – «Стахановец». С 1946 года – «Шахтер».

«Горняки» четырежды становились обладателями Кубка СССР (1961, 1962, 1980 и 1983), дважды команда завоевывала серебряные (1975 и 1979) и бронзовые (1951 и 1978) медали чемпионата СССР. Еще одно крупное достижение тех времен – победа в Суперкубке СССР (1984).

С 1990-х годов «Шахтер» успешно выступает в соревнованиях независимой Украины. Донецкая команда пять раз выигрывала чемпионат страны (2002, 2005, 2006, 2008 и 2010). «Шахтер» – шестикратный обладатель Кубка Украины (1995, 1997, 2001, 2002, 2004 и 2008), трехкратный – Суперкубка страны (2005, 2008 и 2010). Триумфальным для «Шахтера» стал 2009 год, когда дончане стали первыми среди украинских клубов, завоевав Кубок УЕФА. В 2011 году авторитетная организация – Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) – признала «Шахтер» клубом, добившимся наибольшего прогресса в период с 2001 по 2010 год.

В сезоне-2010/2011 «Шахтер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, что на данный момент является наивысшим достижением команды в еврокубках. Соперник «Шахтера» на этой стадии определится 18 марта.