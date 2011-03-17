Половина Украины боится японской радиации

Украинцы опасаются, что на украинских АЭС также может произойти серьезная авария, а многие думают, что авария на АЭС в Японии повлияет на них.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского исследования, проведенного Институтом Горшенина в марте.

Согласно данным, 70,2% украинцев опасаются, что на украинских АЭС может произойти серьезная авария. Из них 41,8% точно опасаются и 28,4% - скорее опасаются подобных катастроф. При этом 8,1% украинцев совсем не опасаются подобной угрозы, 13,2% - скорее не опасаются. Затруднились ответить на данный вопрос 8,5% респондентов.

Также, согласно опросу, большинство украинцев считают, что атомные электростанции опасны с экологической точки зрения. Так, 40,8% респондентов считают, что АЭС точно опасны и 25,4% - скорее опасны. Безопасными с экологической точки зрения АЭС считают 11,3% и скорее безопасными – 15,8%. Затруднились ответить на данный вопрос 6,7% респондентов.

Более половины жителей Украины (54,9%) считают, что происходящее на атомной станции в Японии может негативно сказаться на их личном здоровье или на здоровье их близких. Так, 32,3% респондентов очень опасаются этого и 22,6% - скорее опасаются. Скорее не опасаются - 15,1% украинцев, и совсем не опасаются - 23,2%. Затруднились с ответом на данный вопрос 6,8% жителей страны.

Большинство респондентов считают, что энергетическая политика Украины должна заключаться в разработке альтернативных источников энергии (38,7%), а также местных источников газа и нефти (28,8%). Далее идут развитие угольной промышленности (17,4%) и гидроэнергетики (13,6%). За строительство новых АЭС на территории Украины высказалось всего 5,2% украинцев. Затруднились с ответом 19,6% респондентов.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Ядерная безопасность в Украине» с 15 по 16 марта 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.