Украинцам продают «сгущенку» с белилами

Результаты пресс-конференции с участием специалистов центра «Укрметртестстандарт» заставят многочисленных поклонников сгущенного молока взяться за голову. Непорядочные производители умудрились превратить его из вкусного и полезного молочного продукта в нечто несъедобное и вредное для здоровья.

В последние 5 лет сгущенное молоко часто подвергается проверкам, но из раза в раз ухищрения становятся все более бессовестными. Как известно, многократно нарушая ДСТУ, подменяют молочный жир на растительный (вместо допустимых 2-5% делают 90-95%). В банках со «сгущенкой» были обнаружены опасные консерванты и даже двуокись титана – компонент титановых белил! Белила придумали добавлять для придания нужного цвета, поскольку пальмовое масло (предыдущая подделка) давало желтоватый оттенок.

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