Кто в Украине производит вместо масла - подделку. Список

Эксперты с сожалением констатируют, что сегодня в Украине просто выгодно производить некачественные продукты. В связи с этим, количество подделок на рынке зашкаливает, и специалисты «Укрметртестстандарта» обнародовали их имена.

Масло производства ООО «Молочная фабрика «Рейнфорд», ОАО «Кременчугский гормолокозавод», ГП «Староконстантиновский молочный завод», ЗАО «Кагма», ОАО «Жашковский маслозавод» содержат дрожжи в количестве, превышающем допустимые нормы, а масло производства ОАО АК «Комбинат Приднепровский», ООО «Молочная фабрика «Рейнфорд» - бактерии группы кишечных палочек.

Впрочем, как показали исследования, приблизительно в половине случаев масло на самом деле маслом не является – это в лучшем случае спрэд. Масло «Румо» (жирность 73%, производство ГП «Ружин-молоко») содержит 60 процентов растительного жира, масло «Вологодское» (82,5%, ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза») - 40 процентов растительного жира, масло «Гайсинське» (73%, ООО «Гайсинский молокозавод») – 30 процентов, масло «Натуральна Живія» (73%, ООО «Молочная фабрика «Рейнфорд») – 20 процентов, масло «Фаворит» (73%, ОАО «Галеевский маслозавод») – 15 процентов растительного жира.

Если такое себе позволяют производители фасованного масла, что же можно сказать о масле, продающемся на развес? Оказывается, ничего хорошего! Сливочное весовое масло, купленное экспертами «Укрметртестстандарта» на столичном рынке «Днипро» вообще не содержало молока: экспертиза показала, что продукт на 100 процентов состоит из растительного жира!

Не самым лучшим образом обстоят дела и у производителей сметаны. Так, например, в 20-процентной сметане от «ЖЛК-Украина» (Белая Церковь) специалисты «Укрметртестстандарта» выявили бактерии группы кишечных палочек.

15-процентная сметана от ООО «Молочная компания» на 15 процентов состоит из растительного жира. Кроме бактерий группы кишечных палочек, в ней выявлены дрожжи и плесень в количестве, превышающем допустимые нормы, при этом массовая доля жира вместо заявленных на упаковке 15 процентов составляет 12,5 процентов.

Бактерии группы кишечных палочек эксперты также обнаружили в сыре «Российском» от ООО «ТоргДом», ОАО «Литинский молокозавод» и ООО «Агропромсервис». А сыр твердый «Российский» от ОАО «Борщевский сырзавод» на самом деле оказался сырным продуктом: образец содержал 50 процентов растительного жира.

kp.ua