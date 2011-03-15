Завтра в Украине похолодает

Завтра в Украине ожидается похолодание.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 марта будет переменная облачность. Ночью местами в западных и северных, утром и днем в восточных, центральных областях и Прикарпатьи небольшие осадки; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южной и восточной части местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на западе и юге до 7° тепла; днем 3-8° тепла, в южных областях 9-14°, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму местами 15-19°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла, в столице ночью местами небольшие осадки, днем без осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.