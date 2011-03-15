Дело трансплантологов пойдет в суд

Заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК заявляет, что расследование дела врачей из Института им. Шалимова, подозреваемых в незаконной трансплантации органов, приближается к завершению и будет передано в суд после получения информации из Азербайджана о проведенных операциях.

Об этом В.ФАРИННИК сообщил в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

"В принципе, следствие уже подошло к завершению, но мы не получили ответа из Азербайджана. Местные полицейские должны были опросить врачей и должностных лиц клиники в Баку, где наши медики оперировали. Уже известно, что из 25 операций 15 сделали в Азербайджане, остальные - в Эквадоре, Косово и две - в самом Институте им. Шалимова", - сказал В.ФАРИННИК.

Заместитель министра также заявил об отсутствии оснований для изменения меры пресечения для подозреваемых. "Статья Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет, ведь преступление совершено группой лиц и носит транснациональный характер. К тому же врачи часто выезжали за границу, где у них остались связи, и, если их освободить, мы можем их больше не увидеть. Поэтому они под арестом", - пояснил он.

По словам В.ФАРИННИКА, обстоятельство, что врачи могли и не знать о том, что проводят незаконные операции, не избавляет их от уголовной ответственности. "Даже если они не знали, это не избавляет их от уголовной ответственности. Но эти врачи знали, потому что они, чтобы придать операциям по трансплантологии легальность, брали у некоторых из доноров заявления о том, что они добровольно отдают орган своему родственнику, хотя в родстве не состояли. Понимали, если они будут делать подобные операции в Украине - это преступление станет явным, а если за границей - об этом никто не узнает", - добавил заместитель министра.

В.ФАРИННИК добавил, что доноры органов не будут привлекаться к ответственности. "Свой орган не запрещается продавать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2010 года были задержаны трое киевских врачей, подозреваемых в незаконной трансплантации почек. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

По данным МВД, врачи входили в состав транснациональной организованной преступной группы, участники которой длительное время занимались торговлей людьми из Украины в одну из южных стран. Сотрудники милиции установили, что врачи с целью изъятия почек для последующей трансплантации зажиточным реципиентам непосредственно осуществляли эксплуатацию доноров в виде изъятия органов. Установлено, что реципиентами были преимущественно зажиточные граждане другой страны, в которую массово иммигрировали наши соотечественники в начале 90-х. За операцию по трансплантации здоровой почки они платили организаторам группы от 100 до 200 тыс. долларов.

Установлены более 30 пострадавших от деятельности этой преступной группы. Среди них граждане Украины, Молдовы и Узбекистана, которые были проданы за границу. На родину они вернулись уже без почек, став инвалидами.

22 октября 2010 года Апелляционный суд Киева оставил под стражей трех хирургов Института хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова, которые обвиняются в проведении незаконных хирургических операций.