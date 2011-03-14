Фонд Ахметова «Развитие Украины» и ФК «Шахтер» презентовали социальные ролики «Сиротству –нет!»

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и футбольный клуб «Шахтер» презентовали социальные ролики «Сиротству - нет!».

Соответствующие ролики, в одном из которых снялись футболисты «Шахтера» Андрей ПЯТОВ и Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам директора фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия ЗАБОЛОТНОГО, ролики направлены на привлечение внимания общественности к проблеме детей-сирот в Украине. «Ролики несут глубинную мысль и посыл – это адрес портала http://sirotstvy.net, который направлен на сокращение расстояния между родителями и детьми и помогает родителям и детям найти друг друга. Портал помогает реализовать первоочередной лозунг “Каждый ребенок должен иметь семью”. За год существования портала более тысячи детей обрели любящих родителей. Создавая мультфильм и ролик, мы хотели привлечь также внимание особой целевой аудитории - мужчин, молодых людей. От них во многом зависит – принимать или не принимать нового члена семьи», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день - около 100 тыс. детей, лишенных родительской опеки или имеющие статус сироты, из них 30 тыс. со статусом, что позволяет усыновление.

“К сожалению, сегодня тренд в нашей стране идет по пути укрепления интернатной системы. А когда идет укрепление - идет подтягивание в эту систему детей из кризисных семей. И это - негативная тенденция. Мы бы хотели, чтобы она была преломлена”, – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Директор фонда поблагодарил клуб “Шахтер” за активное социальное партнерство. “В прошлом году мы заявили, что это партнерство будет системным и долгосрочным. В рамках этого проекта был проведен благотворительный матч, дети из интернатных учреждений постоянно ездят на матчи “Шахтера”, а футболисты - в гости к детям”, - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей ПАЛКИН отметил, что второй год подряд клуб стремится поставить футбол, его популярность на службу решения социальной проблемы сиротства в Украине.

«В год 75-летия клуба мы сосредоточили наши усилия не только на чествовании исторических достижений, ключевых моментов истории «Шахтера», но и на создании, поддержке нашего будущего, ключевое место в котором занимают дети», - подчеркнул С.ПАЛКИН.

В свою очередь футболист ФК «Шахтер» Д.ЧИГРИНСКИЙ отметил, что ему было приятно сняться в социальной рекламе о проблеме сиротства в Украине. «Я сразу же согласился. Эта проблема не может оставить человека равнодушным. Каждый ребенок заслуживает полноценной семьи, и мы должны в этом помочь. Например, знаю, что в Испании развивают систему домов семейного типа. Я надеюсь, что и в нашей стране задумаются об этом. Уверен, что все вместе мы сможем привлечь внимание общественности к этой проблеме”, - сказал Д.ЧИГРИНСКИЙ.

Презентация роликов состоялась в рамках совместного проекта Фонда и Клуба: спорт и благотворительность теперь идут бок о бок, чтобы с новой силой поднимать проблему сиротства в Украине.

Трансляцию обеспечивает Первый Национальный канал Украины и Магнолия ТВ, которые уже поддержали социальную инициативу.

Участники пресс-конференции призвали и другие СМИ присоединиться к кампании и разместить видео на своих каналах, информационных порталах, в блогах и социальных сетях: http://www.youtube.com/shakhtartv#p/u/0/sQYTEG8VNUI. http://edisk.ukr.net/ (логин: fcshakhtardonetsk; пароль: syrotstvu-net)

***Фонд Рината Ахметова реализует всеукраинский проект, направленный на развитие семейных форм воспитания и национального усыновления. При поддержке футбольного клуба в декабре 2009 года состоялся благотворительный матч между ФК «Шахтер и ФК «Ильичевец». Средства, собранные с продажи билетов, были направлены на борьбу с сиротством в Украине. А воспитанники интернатов Донецкой области имеют возможность посещать все домашние матчи любимого клуба. 23 сентября 2010 года состоялась презентация совместного проекта фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и ФК «Шахтер» под названием «Сиротству – нет!». Впервые в Украине благотворительность и спорт объединились ради достижения общих целей: пропаганды национального усыновления и семейных ценностей. Во время презентации футболист ФК «Шахтер» Рустам ХУДЖАМОВ рассказал историю своей семьи. В январе 2010 года Рустам и его жена Стелла усыновили ребенка.