На выходных в Украине потеплеет

На завтра синоптики прогнозируют в Украине незначительное потепление.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12 марта переменная облачность. Без осадков, только ночью местами в северных, а днем в восточных областях небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме большинства центральных и южных областей, кое-где гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в восточной части 6-10° мороза, в западных, северных областях и на юге Крыма местами до 2° тепла, днем 4-9° тепла, на западе, Одесской и Николаевской областей 7-12° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, в столице температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.