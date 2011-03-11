В мире - 218 миллионов беспризорных детей

В 2010 году в мире насчитывалось 218 миллионов беспризорных детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, такие данные были обнародованы на 16-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, который проходит в Женеве. Н.КАРПАЧЕВА приняла участие в работе специального заседания сессии по проблемам детей, которые живут и работают на улице.

Открывая форум, Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем ПИЛЛЕЙ отметила, что в мире насчитывается более 100 миллионов беспризорных детей. Эти дети особо уязвимы, потому что улица для них является единственной средой, где они лишены всех базовых прав человека.

На форуме были обнародованы данные, согласно которым в 2010 году в мире насчитывалось 218 миллионов детей, которые работают и живут на улице; 29 тысяч детей ежедневно умирают от голода и излечимых болезней; ежегодно умирают 11 миллионов детей, причем 4 миллиона – на протяжении первого месяца жизни.

Выступая на заседании Совета ООН по правам человека, Омбудсман Украины Н.КАРПАЧЕВА представила свой специальный доклад «Состояние соблюдения и защиты прав ребенка в Украине», посвященный 20-летию ратификаций Украиной Конвенции по правам ребенка. В основу этого доклада положен комплексный мониторинг, а также анализ обращений самих детей к Омбудсману Украины, что позволяет учитывать их мнение.