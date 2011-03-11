В Украине от инсульта умерла 20-летняя известная спортменка

Украинская спортивная семья скорбит — умерла 20-летняя чемпионка страны по метанию диска Мария Кошкарева из Днепропетровска. В канун новогодних праздников легкоатлетку начали мучить сильные головные боли, а 8 января она попала в больницу с диагнозом "инсульт". Через три дня Маше сделали сложнейшую операцию, которая длилась 9 часов. После чего она находилась в коме... И вот Маши не стало...

В Федерации легкой атлетики не смогли назвать нам точную причину смерти юной спортсменки. Мол, официальное заключение должны сделать врачи. Может, нужно было Кошкареву отправить на лечение в зарубежную клинику? "Если бы специалисты нейрохирургии подняли вопрос об отправке Марии за рубеж — мы бы этим занимались. Но этот вопрос никто не поднимал", — ответили в федерации.

sport.segodnya.ua