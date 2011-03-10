12 марта отметят Всемирный день борьбы с глаукомой

По данным Межрегиональной общественной организации «Ассоциация больных глаукомой», в настоящее время глаукома - одна из основных причин слепоты и слабовидения. Количество глаукомных больных в мире доходит до 100 млн человек. При этом из 28 млн слепых в мире почти каждый пятый потерял зрение в связи с этим заболеванием.

В Украине - 170 тысяч больных с этой патологией. Профессор кафедры офтальмологии НМАПО им. П.Л.Шупика Минздрава Украины Сергей РЫКОВ отмечает, что в Украине ежегодно на 25 тысяч увеличивается количество людей, у которых обнаруживают глаукому. “Чтобы приостановить темпы инвалидизации от этой патологии, следует решить проблему своевременного выявления этой болезни. Для этого каждый человек, старше 40 лет, должен регулярно измерять свое внутриглазное давление", – сказал С.РЫКОВ.

По его словам, на тысячу людей, которые обращаются к офтальмологу, у 8-10 обнаруживают глаукому. Профессор РЫКОВ призывает всех украинцев, тщательнее обратить внимание на состояние здоровья и регулярно проверять зрение.

Важно обратить внимание на то, что глаукома часто протекает бессимптомно. А ведь риск ее возникновения можно существенно снизить, если каждый человек после сорока лет будет раз в год посещать офтальмологический кабинет, где его обследуют и обязательно измерят внутриглазное давлении. Бояться диагноза глаукома не надо, но болезнь придется лечить.

По инициативе Главного управления здравоохранения Киевской городской государственной администрации с 9 по 12 марта на базе офтальмологического отделения и поликлиники Александровской больницы (Киев, улица Шелковичная 39/1) специалисты кафедры Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца проводят профилактический осмотр всех желающих.

СПРАВКА УНИАН. День борьбы с глаукомой, который впервые был проведен в 2007 году по инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов страдающих глаукомой. Эти организации предложили ежегодно отмечать Всемирный день борьбы с глаукомой в один из дней марта. С 2008 года к этой акции присоединилась и Украина.

Глаукома – это заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. Начало недуга протекает бессимптомно, однако если лечение этого коварного заболевания не проводится, то постепенно сужается поле зрения – пациент перестать замечать расположенные сбоку объекты. Дальнейшее отсутствие лечения приводит к прогрессирующему снижению зрения. Причем со временем возможна потеря центрального зрения вплоть до полной слепоты.

Важнейшим для лечения последствий глаукомы является ее максимально раннее выявление, однако свыше половины людей, страдающих от этой болезни, даже не подозревают об этом. Хотя глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но распространенность заболевания значительно увеличивается после 40 лет. Так, частота врожденной глаукомы составляет 1 случай на 10-20 тысяч новорожденных, в возрасте 40-45 лет первичная глаукома наблюдается примерно у 0,1% населения. В возрастной группе 50-60 лет глаукома охватывает 1,5%, а у лиц старше 75 лет – более 3%. Это заболевание занимает одно из первых мест среди причин неизлечимой слепоты и имеет важнейшее социальное значение. Медики рекомендуют людям, входящим в так называемые "группы повышенного риска", проверять зрение, по меньшей мере, дважды в год. Это особенно актуально для пациентов с историей семейных заболеваний глаукомой, тех, кто страдает сильной близорукостью или дальнозоркостью, а также людей старше 60 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, во всем мире глаукомой поражены почти 70 млн человек, а 4,5 млн полностью потеряли по этой причине зрение. Специалисты предсказывают к 2020 году увеличение числа больных глаукомой до 80 млн, объясняя это ускорением процесса старения населения. При этом зрение потеряют уже свыше 11 млн человек.