Новости о катастрофах плохо отражаются на детской психике

В новостных программах часто освещают природные катастрофы, наподобие недавнего землетрясения в Новой Зеландии или наводнения в Квинсленде, Австралия. Эксперты Ассоциации "Дети и СМИ" говорят об опасности влияния подобных сюжетов на детское восприятие мира, сообщает The Sydney Morning Herald.

По статистике, порядка четверти взрослых людей убеждены: их страхи перед клоунами и акулами родом из детства, и виной тому воздействие СМИ. Суть проблемы заключается в том, что детская, не сформировавшаяся психика, впитывает, как губка, всю информацию. Ребенок не просто сочувствует пострадавшим при различных катастрофах. Он становится соучастником переживаний, испытывая все невзгоды на себе.

"У ребенка, увидевшего в новостях картины страшных последствий наводнения в Тувумбе, Квинсленд, потенциально выше шанс заработать себе в будущем страх перед водой. Дети сразу проецируют ситуацию на себя, полагая, что могут быть вовлечены в ужасные происшествия",- заявил Уэйн Варбертон, заместитель директора Научно-исследовательского центра Детства и Семьи при Университете Макуори.

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