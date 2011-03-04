Погода в Украине на выходные дни

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь днем в северной и восточной части местами небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах Украины, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье днем отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 10-15° мороза, днем 0-5° тепла, в Карпатах 1-5° мороза; в Крыму ночью 3-8° мороза, на Южном побережье около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киевской области в субботу ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.