Украина эвакуирует из Ливии около 40 украинских граждан

Украина планирует в ближайшие дни эвакуировать из Ливии через Турцию и Беларусь около 40 украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ.

"Выразили желание эвакуироваться 8 граждан Украины. Есть возможность сегодня отправить их турецким самолетом из Триполи в Турцию", - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

Кроме того, по его словам, белорусским военным самолетом с юга Ливии планируется эвакуировать 33 украинских граждан, в частности, трех - из города Гадамес и 30 - из города Налюд. "Эти города расположены рядом, и поэтому мы будем, конечно, в случае осуществления нашими белорусскими партнерами такого авиарейса обеспечивать эвакуацию наших граждан, которые выразили желание вернуться в Украину", - уточнил он.

А.ОЛЕФИРОВ также сообщил, что Посольство Украины во Франции ведет переговоры о возможности эвакуации украинских граждан французским военным кораблем.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины напомнил, что Украина проводила эвакуацию своих граждан из Ливии также при содействии России, Испании, Сербии, Италии, Румынии и США.

А.ОЛЕФИРОВ отметил, что активная фаза эвакуации украинских граждан из Ливии завершена, поскольку в МИД уже не поступают обращения граждан Украины, которые находятся в Ливии, о необходимости срочной эвакуации. По его информации, еще до 600 украинских граждан остаются в этой стране. "С ними контактируют представители нашего Посольства, и при условии их обращения мы отрабатываем возможные варианты их возвращения в Украину", - добавил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, начиная с 23 февраля, из Ливии был эвакуирован 401 гражданин Украины: 279 человек украинскими самолетами, 122 – транспортом других государств.

Украинская сторона своим транспортом также обеспечила эвакуацию 166 иностранных граждан (по 31 – России и Узбекистана, 24 – Азербайджана, 16 – Таджикистана, 12 – Польши, 9 – Болгарии, по 8 – Сербии и Казахстана, 7 – Беларуси, по 4 – Киргизии и Чехии, по 2 - Словакии, Румынии и Хорватии, по одному – Венгрии, Боснии и Герцеговины, Турции, Португалии, США и Ливии).