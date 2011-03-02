Законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей доработают

Верховная Рада возвратила Президенту на доработку проект закона “О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 234 народных депутата из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Документ предусматривал, что целями этой Конвенции является создание гарантий для обеспечения осуществления межгосударственного усыновления в высших интересах ребенка и с соблюдением его основных прав, признанных в международном праве; создание системы сотрудничества между Договорными Государствами для обеспечения соблюдения таких гарантий и благодаря этому предотвращать похищение, продажу детей или торговлю ими; обеспечение признания в Договорных Государствах усыновлений, осуществленных в соответствии с этой Конвенцией.

Конвенция должна была применяться в случаях, когда ребенок, который проживает в одном Договорном Государстве, переехал, переезжает или должен переехать в другое Договорное Государство после его усыновления в Государстве происхождения супругами или лицом, обычно проживающими в принимающем Государстве, или с целью такого усыновления в принимающем Государстве или в Государстве происхождения. Конвенция охватывает лишь те усыновления, которые создают постоянную связь между родителями и детьми. Предусматривалось, что усыновление в рамках этой Конвенции осуществляется только тогда, когда компетентные органы Государства происхождения установили, что ребенок может быть усыновлен; определили, должным образом рассмотрев возможности устройства ребенка в Государстве происхождения, что межгосударственное усыновление в высших интересах ребенка; убедились в том, что с лицами, учреждениями и органами, согласие которых необходимо для усыновления, были проведены консультации и они были должным образом проинформированы о последствиях их согласия, в частности о том, приведет или не приведет усыновление к прекращению правовых отношений между ребенком и семьей его происхождения; такие лица, учреждения и органы дали свое согласие добровольно, в установленной юридической форме, и выразили или засвидетельствовали его в письменном виде.

В то же время ВР указала Президенту, что данная Конвенция может быть ратифицирована лишь с рядом замечаний. В частности, народный депутат от группы "Реформы ради будущего", член Комитета ВР по иностранным делам Тарас ЧОРНОВИЛ отметил, что Конвенция не дает достаточной возможности проследить судьбу детей, которые были усыновлены иностранцами. Кроме того, отметил он, Конвенция допускает посреднические услуги в процессе усыновления, что запрещено украинским законодательством. Именно поэтому, сказал он, необходимо при принятии решений учесть то, что национальное законодательство по этому вопросу должно преобладать над положениями Конвенции. Именно поэтому Комитет ВР по вопросам иностранных дел рекомендовал вернуть на доработку этот документ главе государства, с чем согласилась ВР.