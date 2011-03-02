На Украину надвигается новое похолодание

В Украинском гидрометцентре прогнозируют начало весны в Украине 19 - 20 марта, заявил директор национального Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"В ближайшие 15 дней мы не ожидаем каких-то резких колебаний температурного режима. Единственное, что в течение 7 - 9 марта ждем определенного похолодания, которое связано с вторжением новой волны арктического воздуха", - отметил он.

"И только после этого можно будет говорить о развитии весенних процессов и более или менее устойчивую тенденцию к повышению температурного режима", - отметил Кульбида.

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