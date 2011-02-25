Система детских домов в Украине устарела - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал мнение о том, что система детских домов в Украине давно устарела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

"Такой устаревшей системы детских домов, которая до сих пор действует в Украине, в мире уже нет. И думаю, что и у нас их время истекает", - отметил В.Янукович.

Президент поручил председателям областных госадминистраций создать по одному детскому дому в каждом регионе, где дети-сироты могли бы проходить лечение и оздоровление.

В.Янукович отметил, что дети-сироты не реже как раз в год должны проходить обследование в таких домах. "Один показательный детский дом - на совести каждого региона. Если до конца года такие дома не будут созданы, а я буду за этим следить, я отправлю этих равнодушных руководителей, и они никогда при мне не будут работать во власти", - заявил Президент,

подчеркнув, что дома для оздоровления детей-сирот является промежуточным этапом на пути к созданию системы детских домов семейного типа.

