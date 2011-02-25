Янукович обещает производителям лекарств поддержку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает украинским производителям лекарств поддержку со стороны государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с заводовладельцами по производству лекарств, а также с руководителями государственных фармацевтических компаний, чтобы публично обсудить вопросы государственной поддержки, а также вопросы ценообразования в этой сфере. По словам главы государства, на сегодняшний день существует предварительный протокол договоренности, в котором выписан путь реализации этих планов.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что планирует встретиться с импортерами лекарств. «Как говорят, глаза в глаза мы посмотрим, каким образом мы видим наши отношения», - сказал он.